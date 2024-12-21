Sürekli üşüyorsanız nedeni ne? Uzmanlar açıkladı

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle üşümek, çoğumuz için normal bir durum olmasıyla dikkat çekti.

Ancak, bazı insanlar yılın her dönemi boyunca sürekli olarak üşür ve bu durum, vücutlarında bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Uzmanlar, sürekli üşümenin ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini belirtiyor. Bu durumun en yaygın nedenlerinden ikisi ise D vitamini eksikliği ve kansızlık (anemi). Peki, sürekli üşümenin arkasındaki nedenler neler? Bu durumu nasıl önleyebiliriz? Uzmanlar, bu sorulara yanıt veriyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ: SOĞUK HAVANIN GÖLGESİNDE SAKLI TEHLİKE

D vitamini, vücutta kemik sağlığını koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücutta kalsiyum dengesini sağlayan önemli bir vitamindir. D vitamini eksikliği, vücutta çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir ve bu eksiklik, sürekli üşüme hissine yol açabilir.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Yılmaz, D vitamini eksikliğinin vücutta neden olduğu etkiler hakkında şu açıklamayı yapıyor: "D vitamini eksikliği, vücudun ısısını düzenlemesini zorlaştırabilir. Bu eksiklik, bağışıklık sistemini zayıflatır ve kışın soğuk havaya karşı daha hassas hale gelmemize neden olabilir. Ayrıca, D vitamini eksikliği, kas ve kemik ağrılarına da yol açabilir. Bu durum, kişilerin soğuk havayı daha fazla hissetmelerine ve sürekli üşümelerine neden olabilir."

Birçok bilimsel araştırma, D vitamini eksikliğinin vücutta yaygın bir problem olduğunu ve özellikle kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanamayan bireylerde daha fazla görüldüğünü ortaya koyuyor.

2017 yılında yapılan bir araştırmada, D vitamini eksikliği olan bireylerin, güneşli günlerde bile soğuk havayı daha fazla hissettikleri belirtildi. Ayrıca, D vitamini eksikliği, depresyon, yorgunluk ve düşük enerji seviyeleri gibi belirtilere de yol açabilir, bu da üşüme hissini artırabilir.

Bir diğer yaygın neden ise kansızlık, yani anemidir. Anemi, genellikle vücudun yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi üretmemesi sonucu ortaya çıkar. Kırmızı kan hücrelerinin ana işlevi, vücuda oksijen taşımaktır. Yeterince oksijen taşınamaması, vücudun soğuk havaya karşı daha hassas hale gelmesine ve sürekli üşüme hissine yol açabilir.

Hematoloji Uzmanı Dr. Aylin Kılıç, kansızlık ve üşüme arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklıyor:

"Kansızlık, vücudun yeterince oksijen almasını engeller. Oksijen, kaslar ve organlar için enerji üretiminde kritik bir rol oynar. Yetersiz oksijen seviyesi, vücudun soğuk algınlığına karşı daha duyarlı hale gelmesine neden olabilir. Aynı zamanda, kansızlık, halsizlik, bitkinlik ve soluk ten gibi belirtilerle de kendini gösterir, bu da vücudun soğuğa karşı daha savunmasız olmasına yol açar."

Amerikan Hematoloji Derneği'nin 2019 yılında yaptığı bir çalışmaya göre, demir eksikliği anemisi olan bireyler, ısınma ihtiyacını daha fazla hissederler. Çalışmaya katılanlar, anemi nedeniyle daha sık üşüdüklerini ve normalde rahatlıkla tolere edebilecekleri sıcaklıkları bile zor hissettiklerini bildirmişti. Bu durum, vücudun enerji seviyelerinin düşmesi ve kanın yeterince oksijen taşıyamaması ile ilişkili.

Sürekli üşümenin bir başka nedeni ise tiroid bezinin yeterince çalışmaması olabilir. Tiroid bezinin düşük işlevi, vücudun metabolizmasını yavaşlatır ve soğuk havayı daha fazla hissetmenize neden olabilir. Ayrıca, kan dolaşımında yaşanan bozukluklar da, ellerin ve ayakların daha soğuk olmasına yol açarak üşüme hissini artırabilir.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demir, tiroid sorunları ve üşüme ilişkisini şu şekilde açıklıyor:

"Tiroid bezinin yeterli hormon üretmemesi, vücudun enerji üretiminde aksamalara yol açar. Bu da metabolizmanın yavaşlamasına ve vücudun daha fazla soğuk hissetmesine neden olabilir. Eğer sürekli üşüme, diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa, tiroid fonksiyon testlerinin yapılması önemlidir."

SÜREKLİ ÜŞÜME İÇİN NE YAPILMALI?

Eğer sürekli üşüme hissi, D vitamini eksikliği, kansızlık veya başka bir sağlık sorunu nedeniyle ortaya çıkıyorsa, uzmanlar çeşitli tedavi yöntemleri öneriyor:

1. D Vitamini Takviyesi: Özellikle kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanamıyorsanız, D vitamini takviyesi almak faydalı olabilir. Ayrıca, D vitamini açısından zengin besinler tüketmek de önemli.

2. Demir Takviyesi: Kansızlık nedeniyle üşüme hissi yaşıyorsanız, demir takviyesi ve demir açısından zengin besinler (kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller) tüketmeniz gerekebilir. Ancak, demir takviyesi doktor kontrolünde yapılmalı.

3. Tiroid Fonksiyonları: Tiroid bezinin düzgün çalışıp çalışmadığını öğrenmek için kan testi yaptırmak önemlidir. Tiroid sorunları tedavi edilebilir bir durumdur.

4. Sıcak Tutma ve Isınma: Fiziksel olarak daha fazla üşüyorsanız, ortam ısısını artırarak, kalın giyinerek ve sıcak içecekler tüketerek rahatlama sağlanabilir. Ayrıca, egzersiz yapmak da kan dolaşımını artırarak üşümeyi azaltabilir.

Sürekli üşüme, basit bir rahatsızlık değil, vücudunuzda bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

D vitamini eksikliği, kansızlık, tiroid sorunları gibi durumlar, bu sorunun temel nedenleri arasında yer alabilir. Eğer sürekli üşüme hissi yaşıyorsanız, bir uzmandan yardım alarak gerekli testleri yaptırmak, doğru tedavi yöntemine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Erken teşhis ve tedavi, sağlığınızı korumanın anahtarı.