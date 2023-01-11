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Her şeyi erteleyenler dikkat!

İsveç’te yapılan bir araştırma, düzenli olarak bir şeyleri yapmayı erteleyenlerin depresyonda, sağlıksız ve maddi olarak yetersiz olabileceğini ortaya çıkardı. İşte detaylar.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:48
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Sürekli yapacaklarını erteleyenler dikkat!

Her şeyi erteleyenler dikkat!
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İsveç’teki Stockholm Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, sürekli bir şeyleri yapmayı erteleyenlerin kalitesiz uyku, hareketsizlik ve mali sıkıntıya girme riskinin arttığını bulundu. Daily Mail’in haberine göre, 3.500 İsveçli öğrenciyle bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, “daha kötü durumda olmayı beklemelerine rağmen planlanan bir eylemi genellikle erteleyenler”, daha düşük akademik başarılardan genel sağlığa kadar her şeyi riske atıyorlar.

Journal of the American Medical Association’da (JAMA) yayınlanan sonuçlara göre, erteleme puanındaki her bir artış insanların depresyona girme olasılığını yüzde 13 oranında artırdı. Araştırmacılar, erteleyicilerin ekonomik zorluklardan muzdarip olma, egzersiz yapmama veya kötü uyuma olasılıklarının da yüzde 15 daha fazla olduğunu buldu.

Bilim insanları elde ettikleri verilerle ilgili olarak, “Bu, ertelemenin akıl sağlığı sorunları, ağrı, sağlıksız yaşam tarzı davranışları ve daha kötü psikososyal sağlık faktörleri ile ilişkili olduğunu gösteriyor.” diye bilgilendirme yaptı.

Uzmanlar ayrıca, “Üniversite öğrencileri arasında erteleme eğiliminin yaygın olduğu düşünüldüğünde, bu bulgular öğrencilerin sağlık anlayışını geliştirmek için önemli olabilir” diyerek konunun altını çizdi.

 

 

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