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İşte nedeni ve çaresi. Sürekli yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz?

Korkulu rüya haline gelen bitmeyen yorgunluk ve halsizliğin nedenlerini ve çaresini Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın verdi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:00
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Sürekli yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz? Profesör nedenlerini sıralayarak çaresini açıkladı. İşte nedeni ve çaresi

İşte nedeni ve çaresi. Sürekli yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz?
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tv100’ün haberine göre; Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, yorgunluk ve halsizlik hakkında merak edilenleri anlattı.

Birçok insan özellikle mevsim geçişlerinde ve havaların soğumasıyla birlikte sürekli halsiz ve yorgun hissettiklerinden yakındıkları konuyla ilgili detaylar…

SÜREKLİ YORGUN VE HALSİZ HİSSETMENİN NEDENİ NEDİR?

Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, kabızlık, menstrüasyon düzensizlikleri ile beraberse tiroid fonksiyonlarında bozukluğun belirtisi olabilir.

Sabah yorgun uyanma, gün içinde uyuklamalar, gece horlaması da varsa uyku apnesi probleminiz olabilir.
Sürekli halsizlik ve yorgunluk şikâyetleri genellikle mevsim geçiş dönemlerinde artar ve çoğu kişi tarafınca fazla önemsenmez. Aslında bu şikâyetler beraberinde ek başka bulgular da varsa bazı hastalıkların başlangıç belirtileri olabilir.

Sürekli halsizlik ve yorgunluğun, romatizmal hastalıklardan kalp problemlerine kadar birçok sebebi olabilir.

Sabah yorgun uyanma ile beraber eklemlerde tutukluk, yataktan kalkamama, eklem ağrıları veya şişlikleri de bulunuyorsa romatizmal hastalıkların belirtisi olabilir.

Halsizlik, eforla çabuk yorulma, nefes nefese kalma, birden ayağa kalkınca göz kararması, baş dönmesi varsa nedeni kansızlık veya kalp problemleri olabilir.

Yorgunluk, isteksizlik, bulanık görme, ağız kuruluğu, çok idrara çıkma, kilo değişiklikleri bir aradaysa diyabet (şeker hastalığı) açısından tetkik edilmeniz uygun olur.

Yorgunluk, halsizlik, bazen denge problemleri, uzun kemiklerde geçici ağrılardan şikayetçiyseniz D vitamini düzeyinize bakılmasında fayda var demektir.

YORGUNLUK DERECESİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR

Yorgunluk oldukça sübjektif bir şikâyet olduğu için kişiden kişiye derecesi değişebilir, dolayısıyla bu şikayetle başvuran hastanın bir doktor tarafınca diğer bulgularının da sorgulanması, fizik muayenesinin yapılması ve ön tanılara uygun şekilde tetkiklerinin planlanması gerekir. İki-üç haftadan fazla devam eden şikâyetlerde altta yatabilecek hastalıkların taranması ve belirtilerin ihmal edilmemesi doğru olacaktır.
 

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