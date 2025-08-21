Sürekli yorgunluk ve halsizlik, lösemi belirtisi olabilir

Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, lösemide erken tanının ve modern tedavinin önemine dikkat çekti. Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, "Lösemi ve diğer kan hastalıkları, başlangıçta fark edilmediğinde hızla ilerleyerek hayatı tehdit edebilen ciddi rahatsızlıklardır" dedi.

Prof. Dr. Ünal, "Lösemi, vücudun savunma sistemi olarak görev yapan beyaz kan hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür. Halsizlik, sürekli enfeksiyonlar, kolay morarma ve kanama gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden uzman desteği almak hayati önem taşır. Risk faktörleri genetik yatkınlık, kimyasal maddelere maruz kalma, radyasyon etkisi, bağışıklık sistemi zayıflıkları, sürekli yorgunluk ve halsizlik, nedensiz kilo kaybı, gece terlemeleri, sık tekrar eden enfeksiyonlar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ünal, "Lösemi başlangıçta grip benzeri şikayetlerle karışabilir. Bu nedenle, belirtiler ihmal edilmemeli, kan testleri ve kemik iliği incelemeleriyle erken tanı konmalıdır. Erken teşhis ve doğru tedaviyle çocuklarımızın yaşam kalitesini artırıyor, hastalığın seyrini olumlu yönde değiştiriyoruz" diye konuştu.