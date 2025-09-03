Süresiz nafakayla ilgili yeni gelişme! Yandaş duyurdu

Türk Medeni Kanunu 175. Maddesi'nde kadın ya da erkek gibi bir cinsiyet belirtilmemiştir. Madde 175- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Boşanan erkeklerin dertlerinden olan 'süresiz nafaka' kalkıyor mu? Türkiye Gazetesi’nde yer alan haber heyecan yarattı. Yeni düzenleme ile boşanma sürecinde “aile ara buluculuğu” mevzuatına girecek. Tarafların en kısa sürede boşanabilmeleri hedefliyor.

TARİH BELLİ OLDU

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı pakette süresiz nafakanın kaldırılması da var. Yasa teklifinin 1 Ekim tarihi itibariyle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

"KADINLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK"

AKPli kaynakları, yapılacak düzenlemenin kadınların mağduriyetini engelleyecek şekilde hazırlanacağını belirtti. İddiaya göre, kaynaklar, “Bir gün evli kalıp 30 yıl nafaka almak doğru değil, ancak kadınların mağdur edilmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, nafaka bağlanmış pek çok kadının nafakasını tahsil etmekte zorluk yaşadığı yine kadın derneklerinin raporlarıyla mevcut.

Kadın derneklerinden sık sık gelen açıklamalara göre, icra bildirimi yapılacak adres olmaması ve benzeri yollarla erkekler nafaka ödemekten kaçıyor. Erkekler, nafakayı ödemeyerek, geciktirerek ya da kadını istemek/yalvarmak zorunda bırakarak 'psikolojik' şiddet uygulamaya devam ediyor.

