Süreyya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Süreyya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir?
SÜREYYA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Süreyya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Doğanın uyanışı, baharın müjdesi.
- Ülker yıldızı.
- Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucu olan tanrıça.
SÜREYYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Süreyya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Süreyya adını koymak caizdir.