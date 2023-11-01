Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Süreyya da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir?