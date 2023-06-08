Süreyya Operası'nda tüm gün sürecek dans atölyesi

Kanada da yaşayan ve dans hayatlarını orada sürdüren Dans atölyesi sanat yönetmeni Maude Sabourin ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eski bale sanatçılarından Melih Mertel bale severlere dans atölyesi vermek için İstanbul'a geliyor. 21 Haziran'da Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde tüm gün sürecek dans atölyesi, baleseverler tarafından izlenebilecek. Etkinliğin geliri ise 6 Şubat depreminden etkilenenlere yardım etmek amacıyla Türkiye Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak.

Dans Atölyesi sanat yönetmeni Maude Sabourin ve 2019 yılından beri Kanada da yaşayan, sanat hayatını da Les Grands Ballets Canadiens'da sürdüren, Ecole Superieure de Ballet du Quebec'de bale dersleri veren Melih Mertel, İstanbul'da tüm bale ve dans öğrencilerini bu etkinliğin bir parçası olmaya, baleseverleri de tüm gün sürecek etkinliği izlemeye davet ediyor. Katılımcılar günün sonunda; farklı alanlarda uzmanlaşmış olan, dansın ustaları ile doğrudan iletişim kurabilecekleri bir panel sayesinde dünya çapında değerli görüşler edinmiş olacaklar. Gün boyu yaşadıkları deneyimler hakkında fikir ve düşünce alışverişinde bulunup, eğitmenlere sorular sorabilecekler.

Öte yandan etkinlikten elde edilecek tüm gelir Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için toplanacak. Etkinlik, sabah saat 9:00' da Çiğdem ve Osman Çelik'in pilates dersiyle başlayacak, ardından Melih Mertel'le bale masterclass alacak öğrenciler aranın ardından İlke Kodal ile bale repertuvarı dersine girecekler. Daha sonra Maude Sabourin modern dans atölyesi verecek. Gün sonunda ise öğretmenlerle gerçekleşecek söyleşi öncesi Maude Sabourin "Tue" (Öldürmek) dans performansını sergileyecek.

(Kaynak: DHA)