2016 yılında Ozan Baran ile nikah masasına oturan Süreyya Yalçın, Amerika'ya yerleşti. Yalçın ara ara Türkiye’de bulunan evine de geliyor.

Yalçın, ailesi ile birlikte Boğaz manzarası eşliğinde akşam yemeği yedi. Gece yarısı mekandan ayrılan Yalçın, gazetecilerin soruları yanıtlamadan aracına bindi. Ünlü yıldız, Amerika'dan getirttiği özel plakalı aracıyla Kuruçeşme'den ayrıldı.

‘ANOREKSİYA’ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Süreyya Yalçın, evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başlamıştı. Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Yalçın, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Hızla kilo vermeye devam eden sosyetik güzel, bir deri bir kemik kalmıştı. Günden güne eriyen sosyetik güzelin Blumia ya da anoreksiya olduğu iddia edilmişti.

Yalçın, arayıp soran dostlarına "Detoks kampından çıktım. Gayet sağlıklıyım, kendimi çok iyi hissediyorum. Eleştirilere de kulak asmıyorum. Kim ne derse desin. Allah'a çok şükür, hiçbir sağlık sorunum yok" diyordu.

Yalçın, "Kendimi hiç olmadığı kadar zinde ve enerjik hissediyorum. Bomba gibiyim" ifadelerini kullanmıştı.