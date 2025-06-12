Süreyya Yalçın'a 30 milyonluk darbe! Tatilde büyük şok geçirdi...

Faruk Yalçın’ın kızı aynı zamanda da Aziz Yıldırım’ın kuzeni olan Süreyya Yalçın Bodrum Türkbükü’nde yaşanan fırtına sonrasında büyük bir şok geçirdi.

Lüks yaşantısıyla ve sosyal medyadaki pozlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü isim geçen ocak ayında Miami'den Türkiye’ye dönmüştü.

Sosyetik isim iş insani eşi Ozan Baran ile şu sıralar Bodrum’da tatil yapıyor.

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Tatilde beklemediği bir olay yaşadı. Türkbükü’nde demirli olan 30 milyonluk lüks botu, fırtınada ağır hasar aldı.

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Fırtınanın etkisiyle su alan botun birçok aksamı arıza gösterdi.

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Sosyetik ismin üç motorlu lüks botunun tamir​​​​​​​ süresinin zaman alacağı ifade edildi.