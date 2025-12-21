Yeniçağ Gazetesi
21 Aralık 2025 Pazar
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı!

Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı!

Türkiye'nin Paris Hilton'u olarak anılan Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran, hediye konusunda sınırları zorladı! Baran, 10. evlilik yıldönümlerinde sevgili eşine tam 727 milyon TL değerinde bir özel jet hediye etti. İşte detaylar...

Haberi Paylaş
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 1

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ile iş adamı Ozan Baran, 23. Ocak. 2016'da Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğünle dünyaevine girmişti.

1 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 2

Sabah Gazetesi’nden Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, sosyetenin sevilen çifti Süreyya Yalçın ve Ozan Baran'dan muhteşem bir jest geldi.

2 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 3

10 yıl önce evlenerek ABD'ye yerleşen çift, önceki gün İstanbul'da 60 davetlinin yer aldığı özel bir kutlama düzenledi. Konuklar, Baran'ın eşine ne hediye verdiğini büyük bir merakla bekliyordu.

3 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 4

Ünlü iş insanı Ozan Baran'ın, Yalçın'a 727 milyon TL'lik özel jet aldığı ortaya çıktı.

4 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 5

Amerika'da yaşarken vatanını ve ailesini çok özlediğini belirten Yalçın, artık Türkiye'ye kendi özel jetiyle rahatça gidip gelebilecek.

5 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 6

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Süreyya Yalçın, 1984 yılında doğmuş Türk sosyetik ve iş insanıdır. Aslen Diyarbakır Ergani kökenlidir.

6 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 7

Babası, inşaat sektöründe büyük projelere imza atan ve Forbes zenginler listesine giren merhum iş insanı Faruk Yalçın'dır.

7 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 8

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kuzeni. Babasının 2008'deki vefatından sonra büyük bir miras devralmış ve Forbes Türkiye zenginler listesinde yer aldı.

8 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 9

"Türkiye'nin Paris Hilton'u" olarak anılan Yalçın, lüks yaşam tarzı, moda ilgisi ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça magazin gündemine geliyor.

9 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 10

Geçmişte Kerem Dürüst (2005) ve Önder Bekensir (2008) ile kısa süreli evlilikler yaşamıştı.

10 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 11

2016 yılından beri Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile evli olup, çift ABD'nin Miami şehrinde yaşıyor.

11 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 12

OZAN BARAN KİMDİR?

Ozan Baran, Hatay (Antakya) kökenli Türk iş insanıdır. Miami'de lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren BOS Group'un (BOS Transport, BOS Cargo vb.) sahibi.

12 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 13

Miami'nin ilk Türk liman başkanı olarak tanınır ve şirketlerinde yüzlerce çalışan ile büyük bir filo yönetiyor.

13 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 14

Genç yaşta Türkiye'de kamyonculuk yaptı, zorluklar yaşamış ancak 17 yıl önce Miami'ye giderek sıfırdan başarı yakaladı.

14 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 15

Eşi Süreyya Yalçın ile 2016'da evlendi, çift lüks bir yaşam sürmekte ve sıkça pahalı hediyelerle gündeme geliyor.

15 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 16

Çift, 2016'dan beri evli olup Miami merkezli hayatlarını sürdürüyor, Türkiye'ye sık sık geliyorlar.

16 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 17
17 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 18
18 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 19
19 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 20
20 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 21
21 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 22
22 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 23
23 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 24
24 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 25
25 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 26
26 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 27
27 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 28
28 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 29
29 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 30
30 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 31
31 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 32
32 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 33
33 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 34
34 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 35
35 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 36
36 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 37
37 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 38
38 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 39
39 40
Türkiye'nin 'Paris Hilton'u Süreyya Yalçın'a dudak uçuklatan sürpriz: Ozan Baran çıtayı zirveye çıkardı: eşine 727 Milyon TL'lik jet aldı! - Resim: 40
40 40
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro