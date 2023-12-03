SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ E.A.H.

Yayın Tarihi: 03 Aralık 2023 / 00:01

2024 YILI 9 KISIM TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAĞLIK BİL ÜNİV SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



2024 YILI 9 KISIM TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1367507

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAĞLIK BİL ÜNİV SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Başıbüyük Mah. Hastane Yolu Sk. No:3 34854 MALTEPE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164214200 - 2164214140 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 YILI 9 KISIM TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 YILI 9 KISIM TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E.A.H. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.12.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E.A.H. Satınalma Birimi



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: RÖNTGEN CİHAZLARI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 VEYA TS 13703 TİTCK-ÜTS KAYIT BELGELERİ BAKIM YAPACAK PERSONELİN KAYIT BİLGİLERİ EĞİTİM SERTİFİKALARI EN AZ BİR MARAKAYA AİT SERTİFİKA CHECK LİST FORMU BAKIM SONRASI FORM ÖRNEĞİ

U KOLLU RÖNTGEN CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 VEYA TS 13703 TİTCK-ÜTS KAYIT BELGELERİ BAKIM YAPACAK PERSOENLİN KAYIT BİLGİLERİ CHECK LİST FORMU BAKIM SONRASI FORM ÖRNEĞİ

ANESTEZİ CİHAZLARI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 VEYA TS 13703 TS EN ISO 9001.2015 KALİTE BELGESİ TİTCK-ÜTS KAYIT BELGELERİ BAKIM YAPACAK PERSOENLİN KAYIT BİLGİLERİ EĞİTİM SERTİFİKALARI EN AZ BİR MARAKAYA AİT SERTİFİKA CHECK LİST FORMU BAKIM SONRASI FORM ÖRNEĞİ

CAREFUSİON MARKA VELA MODEL VENTİLATÖR CİHAZLARI PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 VEYA TS 13703 TS EN ISO 9001.2015 KALİTE BELGESİ TİTCK-ÜTS KAYIT BELGELERİ BAKIM YAPACAK PERSONELİN KAYIT BİLGİLERİ CHECK LİST FORMU BAKIM SONRASI FORM ÖRNEĞİ

MAQUET MARKA SERVO-S MODEL VENTİLATÖR CİHAZLARI PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 VEYA TS 13703 TS EN ISO 9001.2015 KALİTE BELGESİ TİTCK-ÜTS KAYIT BELGELERİ BAKIM YAPACAK PERSONELİN KAYIT BİLGİLERİ CHECK LİST FORMU BAKIM SONRASI FORM ÖRNEĞİ

BİYOVENT MARKA M MODEL VENTİLATÖR CİHAZLARI PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 TS EN ISO 9001.2015 KALİTE BELGESİ YETKİ BELGESİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ VEYA YETKİLİ BAYİ BELGESİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ VE KLİNİK DESTEK HİZMET BELGESİ YETKİ BELGELERİ CHECK LİST FORMU BAKIM SONRASI FORM ÖRNEĞİ TİTCK-ÜTS KAYIT BELGESİ FİRMANIN KAYITLI OLDUĞUNA DAİR KAŞE VE İMZALI BELGE

FUJİFİLM MARKA VİDEO BRONKOSKOPİ CİHAZLARI PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 YETKİ BELGESİ TS EN ISO 9001.2015 KALİTE BELGESİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ VE KLİNİK DESTEK HİZMET BELGESİ YETKİ BELGELERİ YETKİ BELGESİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ VEYA YETKİLİ BAYİ BELGESİ TİTCK-ÜTS KAYIT BELGESİ FİRMANIN KAYITLI OLDUĞUNA DAİR KAŞE VE İMZALI BELGE

PERKİNELMER WALLAC MARKA NEXİON 350XX MODEL ICP-MS CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 TS EN ISO 9001.2015 KALİTE BELGESİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ VE KLİNİK DESTEK HİZMET BELGESİ YETKİ BELGELERİ TİTCK-ÜTS KAYIT BELGELERİ BAKIM YAPACAK PERSONELİN KAYIT BİLGİLERİ TİTCK-ÜTS KAYIT BELGESİ FİRMANIN KAYITLI OLDUĞUNA DAİR KAŞE VE İMZALI BELGE

POLİGRAFİ / UYKU ANALİZ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI Belge Adı Açıklama HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS 12426 TS EN ISO 9001.2015 KALİTE BELGESİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ VE KLİNİK DESTEK HİZMET BELGESİ YETKİ BELGELERİ YETKİ BELGESİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ VEYA YETKİLİ BAYİ BELGESİ TİTCK-ÜTS KAYIT BELGESİ FİRMANIN KAYITLI OLDUĞUNA DAİR KAŞE VE İMZALI BELGE TİTCK-ÜTS KAYIT BELGELERİ BAKIM YAPACAK PERSONELİN KAYIT BİLGİLERİ







4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Her kısım için verilen tekliflerde firmalar kendi alanlarını ilgilendiren cihazlarla ilgili bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



