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Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 71'e yükseldi

Lübnanlı göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu ölenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 20:34
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Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 71'e yükseldi

Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 71'e yükseldi
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Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.

Dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 71 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 20 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti.

Bakan, kurtarılanların 12'sinin Suriye, 5'inin Lübnan ve 3'ünün de Filistinli olduğunu söyledi.

Hamiye, kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken, kayıp sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yol çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Suriyeli haber siteleri de Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen gömenleri taşıyan bir teknenin Suriye'nin batısında yer alan Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battığını, olayda 34 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

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