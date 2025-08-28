'Suriye Altını' mağduru olmayın! Uzmandan bomba ipucu

SARİYE NUR DÖNMEZ/ ÖZEL HABER

Değişen ekonomik dengeler karşısında yatırımcı altını güvenli liman olarak görüyordu ancak halk arasında Suriye altını olarak tabir edilen hileli altınlar ortalığı karıştırdı. Suriye altının piyasada yayılması hem vatandaşı hem de kuyumcuları mağdur ediyor. Suriye altınına yönelik bilinmeyenleri kuyumcu Murat Aslan Yeniçağa anlattı.

Altın almak isteyen vatandaşlar Suriye altının ne olduğuna ilişkin kafa karışıklığı yaşıyor. Kuyumcu Murat Aslan Suriye altının ne olduğunu şöyle açıkladı ;

Suriye altını diye bir altın yok. Şöyle bir altın var; Ayarı düşük, kimliği belirsiz kişiler tarafından bu kişilerin birçoğu da kuyumcu oluyor. Bunların kendi imalat hallerinde yani bodrum altında çatının üst katında ürettikleri ayarı darphane taklit edilerek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın darphanesinin taklit edilerek ayarından çalınarak üretmiş olduğu altınlar düşük ayarlı altın diye geçiyor. Suriye'de genelde altın ayarları 21 ayar olduğu için, Türkiye'de de 22 ayar olduğu için biz halk dilinde Suriye altını diyoruz buna. Açıkçası Suriye altını dediğimiz zaman normal standartları darphane tarafından belirlenmiş olan altının ayarlarıyla ve standartlarıyla uymayan altına Suriye altın diyoruz.

SAHTE ALTINI ANLAMAK ÇOK KOLAY DEĞİL



Hızlı bir şekilde piyasada yayılan Suriye altınlarını anlamanın yöntemlerine de değinen kuyumcu Murat Aslan , bu hileli altınları anlamanın çok kolay olmadığının altını çizerek ‘’Müşteriler bunu anlayabilmesi için en sağlıklısı kuyumculara göstermesi. Eğer normal standartların bugün mesela çeyrek altın 7.250 TL’ye varsayalım bir kuyumcu 7.150 TL’ye satıyorsa yani piyasa şartlarının altında satıyorsa bunlar şüphe edilmesi en sağlıklısı olur.’’ dedi.

BİRKAÇ YERDEN FİYAT ALINMALI



Vatandaşın bu konuda dikkatli olması gerektiğini de vurgulayan Murat Aslan tedbirli davranılması gerektiğini de hatırlatarak ‘’Altını satın aldıkları ya da işte bozacakları altının kuyumcuların orada ne kadar süredir orada bulunduğuna, ne kadar satış yapan, işlek bir kuyumcu olduğuna bakılabilir. Bir de birkaç yerden fiyat alınarak,bozuyorsa da alıyorsa da bu şekilde kıyas ederek altına almasını tavsiye ederim. müşterilerin piyasa şartlarının altından çok ucuza satmadığını normal standart fiyatlar neyse o fiyatlardan sattığını görürlerse güvenip alabilirler.’’ ifadelerini kullandı.

‘’KUYUMCULUK MESLEĞİNİN İTİBARINI DA ZEDELEDİ’’

Aslan, Suriye altını olarak tabir edilen altının kuyumculara verdiği zararla ilgili olarak ; Şimdi bu Suriye altını denilen altını aslında genel olarak bizim sektörümüzün, bizim kuyumculuk meslek mesleğinin itibarını zedeledi. Tabii ki güvenen müşterilerimizimiz var. ama yine de akıllarda soru işareti kalıyor. Acaba bu altında bir problem var mı diye. Açıkçası iyi yönde etkilemedi. Altına olan bakış açısını güvenli limanı olarak insanların yatırımlık aldığı altının itibarını zedeledi. Altının da güvenliğini zedeledi açıkçası. Bu Suriye altını dediğimiz, düşük ayarlı altınlar genelde bölge vermeyeyim direktşehir ismi vermeyeyim ama Suriye'nin üstünde Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da daha çok oluyor. Bu bölgede maalesef bazı kuyumcular da işlerine geliyor. 50 lira aşağıdan 50 lira aşağıdan alıyorlar. Ama yörenin halkı da bunu biliyor, bilerek alıp satıyor. Nasıl olsa alıyorum ve satıyorum diyor. Bu maalesef genel olarak Türkiye'nin genelindeki tüm kuyumcuları etkiliyor. ‘’ şeklinde konuştu.



‘’ ALTININ ÜZERİNDE BULUNAN ATATÜRK KABARTMASINDAKİ SAÇLARININ DETAYI BİLE BELLİ OLMAZ’’

Suriye altının nasıl anlaşılabileceğine yönelik kritik uyarılarda da bulunan kuyumcu Murat Aslan ‘’Normalde çeyrek altının etrafı şu tırtıkları elinizi böyle rahatsız edecek kadar tırtıklıdır. Yani dairenin, çeyreğin dairesinin etrafındaki tırtıklar. Suriye altında bu tırtıklar bu kadar net ve temiz değildir. Yani daha düzdür. Öyle söyleyeyim. Üzerinde yer alan Atatürk kabartması biraz daha siliktir. Altının üzerinde bulunan Atatürk kabartmasına baktığınızda Atatürk kabartmasındaki saçlarının detayı bile belli olmaz. Bunun sebebi de Suriye altınları. Buna biz çekme kalıp diyoruz. Yani Bu çeyrek altının orijinal üretim kalıbı var. Bu kalıp taklit edilerek çeyrek altın muma sarılıyor, eritiliyor. Bir sürü detayı var. Anlatmayayım. Bu şekilde çekme kalıp yöntemiyle bunu taklit ediyorlar.''dedi



‘’İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞLERDE HER DAİM FARK DOĞAR’’

İnternet üzerinden altın almanın güvenilir olup olmadığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kuyumcu Murat Aslan ‘’Ben mesleğe 1996 yılında başladım. Bu neredeyse 30 yıllık bir serüven.Bir elinizde altının parasını verirsiniz, bir elinizde alırsınız. Yan matematiği budur. İnternet üzerinden alışveriş her daim fark doğar. Çünkü siz bir ürünü bir internet sitesinden veya internet sitesinin altyapı sağlayıcısı bugün bildiğimiz global birkaç büyük e-ticaret sitesi var. Bunların komisyonları var. Misal çeyrek altın 7.250 lira dedim. Bunu internetten baktığınızda satış olarak 8.000 ila 8.100 liraya alırsınız. Tabii kredi kartıyla ödeme ve taksit imkanı sunuyor. Bugün BDDK'nın izin vermiş olduğu altın sektörüne üç taksit kısıtlaması var. 3 taksiten fazla yaptırılmıyor. Fakat bu kargo bedeli e-ticaret altyapıcı sağlayıcısının bedeli, ödeme sistemlerinin bedeli, bunların hepsi müşteriden çıkıyor.Sadece bir çeyrek altında bugünkü normlar altında 1000 lira fazla verip alırsınız. Bu bir, bu bir çeyrek için bir bilezikte belki 2.500 ila 3.000 lira fazla verirsiniz ama güvenli ve ticaret sitesi ise mutlaka satıcılarını gözden geçirdiği için, doğru firmalarla çalıştığı için sizi altınıza ulaştırır. Fakat matematik olarak biraz daha yüksekten alırsınız. Öte yandan kargo gelecek mi? Kargo paketi açıldı mı? Gelen altın 21 ayar mı 19 ayar mı 20 ayar mı? Çünkü suistimal edilebilir. Ben tavsiye etmiyorum diyemem. Ediyorum da diyemem.ama daha sağlıklısı mutlaka reel ticarettir.’’ şeklinde konuştu.