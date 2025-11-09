Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya’da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.

Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.





NE OLMUŞTU?



ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırmıştı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şara'nın ayrıca terör listesinden çıkarıldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) de desteklediği karar, Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde onaylandı.