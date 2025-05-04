Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov, resmi ziyaret kapsamında Suriye’ye geldi. Şerifov ve beraberindeki heyet, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel meseleler ve ticari konular ele alındı.

Şerifov ve beraberindeki heyet, ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eş-Şaar, Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih ve Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko ile de görüşmeler gerçekleştirdi.