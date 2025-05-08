Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan Avrupa'ya ilk resmi ziyaret Fransa'ya

Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen eş-Şara, temaslarını Elysee Sarayı’nda sürdürdü. İki lider, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

MACRON’DAN BARIŞ VE KAPSAYICILIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Macron, açıklamalarında Suriye’de kalıcı barışın ancak tüm toplum kesimlerinin eşit biçimde korunmasıyla sağlanabileceğini belirtti. Macron, "Hiçbir ayrım gözetilmeksizin; kökeni, dini, mezhebi ya da siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Suriyelilerin korunması için gereken her şey yapılmalıdır" dedi.

Geçtiğimiz mart ayında yaşanan şiddet olaylarına da değinen Macron, bu olayların faillerinin yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunan Macron, bu suçlara karışan kişilere yönelik yaptırımların uygulanmasını talep etti.

YAPTIRIMLARIN KADEMELİ KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Suriye'deki yeni yönetimin ülkede istikrarı sağlaması halinde Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırımları aşamalı şekilde kaldırması gerektiğini ifade eden Macron, Amerika Birleşik Devletleri’ne de çağrıda bulundu. Macron, "Bugün herkesin, ABD'liler de dahil olmak üzere, çıkarına olan şey; bu yaptırımların kaldırılması yönünde birlikte hareket etmektir. Başkana, aynı çizgide ilerlerse, bizim de aynısını yapacağımızı söyledim. Yani önce Avrupa olarak yaptırımları kademeli kaldıracağız, ardından ABD’li ortaklarımızı da aynı yönde hareket etmeye ikna edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABD’nin Suriye’den askerlerini çekme kararına karşı temkinli olunması gerektiğini belirten Macron, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının bölgesel barışı tehdit ettiğini söyledi. Macron, “Bir ülkenin güvenliği, komşusunun toprak bütünlüğünü ihlal ederek sağlanamaz” diye konuştu.

MACRON’DAN BİRLEŞİK FRONTA TEPKİ

Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella’nın eş-Şara’nın ziyaretine yönelik “utanç verici” nitelendirmesine yanıt veren Macron, bu tür açıklamaların siyasi değil, içgüdüsel olduğunu belirtti. “Bunlar tamamen politik çıkar amaçlı pozisyonlar. Bu tür çıkışlar siyaset değil, içgüdüsel reflekslerdir. Bu tür davranışlar hayvanlar alemine mahsus ve ne yazık ki devam edecek” dedi.

EŞ-ŞARA’DAN EGEMENLİK VE GÜVEN VURGUSU

Macron’un Suriye’nin yeniden inşasına destek teklifine teşekkür eden eş-Şara, ülkesinin geleceğine ilişkin kararların dış merkezlerde değil, halk tarafından belirleneceğini söyledi. “Ülkemizin geleceği kapalı kapılar ardında yahut uzak ülkelerin başkentlerinde belirlenmeyecek. Geleceğimizi halkımız tayin edecek. İnşa etmek çimento ve dengeleme işi değil, güven işidir” diyen eş-Şara, Suriye’nin önceliğinin yapısal reformlardan çok güven ortamının yeniden sağlanması olduğunu kaydetti.

Ekonomik yaptırımlara da değinen eş-Şara, bu uygulamaların artık doğrudan halka zarar verdiğini ifade ederek, “Bu yaptırımların bugün hâlâ yürürlükte olması için hiçbir gerekçe kalmamıştır. Çünkü artık bu yaptırımlar, halkı katleden rejime değil, bizzat o halkın kendisine uygulanıyor” dedi. Eş-Şara, yaptırımların ülkenin toparlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

İSRAİL İLE DOLAYLI TEMASLAR DOĞRULANDI

İsrail ile bazı arabulucular üzerinden yürütülen dolaylı temasların varlığını doğrulayan eş-Şara, diplomatik kanalların açık olduğunu ve mevcut gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaların sürdüğünü belirtti. Kendisine yöneltilen eleştirileri de yanıtlayan eş-Şara, “Bizim hedefimiz Suriye halkını katleden rejimi durdurmaktı. Suçlara bulaşmadık. Sivil halkı hedef almamaya özen gösterdik” şeklinde konuştu.

EŞ-ŞARA “SEZAR” KOD ADLI TANIKLA BİR ARAYA GELDİ

Suriye lideri, Fransa’daki temasları kapsamında ayrıca “Sezar” kod adıyla bilinen eski adli fotoğrafçı Farid el-Mazhan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. El-Mazhan, Beşar Esad döneminde cezaevlerinde işkenceye uğrayan binlerce Suriyelinin fotoğraflarını dünyaya sızdırmasıyla tanınmıştı. Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı.