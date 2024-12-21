Suriye geçici hükümetinin dışişleri bakanı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Suriye geçici hükümetinin dışişleri bakanı belli oldu

Asad Hasan El-Şeybani, Suriye geçici hükümetinin dışişleri bakanı olarak atandı.

Suriye devlet medyası, Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderlik ettiği Suriye'deki geçici hükümetin Asad Hasan El-Şeybani'yi dışişleri bakanı olarak atadığını duyurdu.

Suriye'de 1963 yılında iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı, 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası istikrarsızlık döneminin ardından Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların 27 Kasım'da başlattıkları operasyon ile sona ermişti. 24 yıldır ülkeyi yöneten Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ülkeden ayrılarak Rusya’ya gitmişti.

Suriye geçici hükümetinin dışişleri bakanı belli oldu

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