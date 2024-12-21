Suriye geçici hükümetinin dışişleri bakanı belli oldu

Suriye devlet medyası, Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderlik ettiği Suriye'deki geçici hükümetin Asad Hasan El-Şeybani'yi dışişleri bakanı olarak atadığını duyurdu.
Suriye'de 1963 yılında iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı, 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası istikrarsızlık döneminin ardından Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların 27 Kasım'da başlattıkları operasyon ile sona ermişti. 24 yıldır ülkeyi yöneten Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise ülkeden ayrılarak Rusya’ya gitmişti.