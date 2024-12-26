Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı belli oldu

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri belirleniyor.

Suriye'de yeni yönetim, Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Enes Hattab'ın atandığını duyurdu.

Enes Hattab

Şam'ın kuzeydoğusundaki Jairoud'da doğan Hattab, daha önce "Ebu Ahmed Hudud" olarak biliniyordu.

AHMED ŞARA'NIN ESKİ DOSTU

37 yaşındaki Hattap'ın doğum yerinin, Şam'ın kuzeydoğusundaki Jayrud olduğu ifade ediliyor.

HTŞ'nin kurucuları arasında yer alan Enes Hattap'ın (diğer adıyla Ebu Ahmed Hudud), Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Colani) ile uzun süredir birlikte mücadele ettiği biliniyor. Hattap'ın da tıpkı Ahmet Şara gibi Irak işgali zamanında ABD'ye karşı savaşmak üzere bölgeye gittiği aktarılıyor.

2013 yılında Ahmed Şara'nın (Colani) korumalarından olan Hattap, 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındı. HTŞ'nin dönüşüm sürecinde gösterdiği duruşla Ahmed Şara'ya yardımcı olan Hattap, İdlib'de terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik çok sayıda operasyona da liderlik etti.