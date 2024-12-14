Suriye görüşmelerinin ev sahibi belli oldu

Suriye'deki 14 yıl süren iç savaşın ardından Esad'ın devrilmesi, halk arasında büyük bir coşkuya yol açtı. Şam ve ülkenin diğer şehirlerinde binlerce kişi, Esad ailesinin iktidarını sona erdiren "Zafer Cuması" kutlamalarına katıldı. Kutlamalar sırasında patlayan havai fişekler ve bayraklar, halkın uzun yıllar süren baskıdan kurtulma sevincini simgeliyordu. Şam'daki Ümeyye Meydanı, araçlar ve bayraklarla dolup taştı. Halka, muhalefet grubu HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani tarafından sokaklara çıkmaları çağrısı yapılmıştı.

Esad'ın devrilmesinin ardından, Türkiye'nin 2012'de kapattığı Şam büyükelçiliğini yeniden açacağı ve ülkeye yönelik yeniden diplomatik adımlar atacağı belirtildi. Uluslararası toplum, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de barışçıl bir geçiş süreci için umutlu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'deki yeni hükümetten "yapıcı" ilk sinyaller aldıklarını açıkladı.

Esad rejiminin sonlandırılmasının ardından Suriye halkı, kaybolan yakınlarını aramak ve rejimin zulmünden kurtulmuş olmakla birlikte, savaş, ambargolar ve yüksek enflasyon nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.