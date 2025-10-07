Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında ateşkes sağlandı

Kaynak: AA
Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında ateşkes sağlandı

Suriye'nin Halep ilinde, Suriye güvenlik güçleri ile ülkede SDG güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların ardından örgütün işgali altındaki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varıldı.

Halep'teki çatışmalar sonrası Suriye güvenlik güçleri ve SDG ateşkes anlaşmasına vardı.

Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde 6 Ekim'de 23.00 sularında başlayan çatışmalarda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yönetimi altındaki terör örgütü PKK/YPG, yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırıları ile Suriye güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, havan saldırılarıyla Halep kent merkezi Bustan Kasr'daki sebze halini ve Rahman Cami çevresini hedef alırken kent merkezinin birçok noktasından çatışma sesleri duyuldu.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri takviye göndererek kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, "10 Mart Anlaşması'na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yok." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu 25 sivilin yaralandığını belirtti.

SANA'nın haberinde, terör örgütü PKK/YPG'nin, güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef alması sonucunda 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği, 3 personelin yaralandığı ifade edildi. Haberde, çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Daha sonra, El-İhbariyye'ye konuşan bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG ile çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

6 Ekim sabahında PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancılar, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almıştı.

Terör örgütü, akşam saatlerine kadar, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.

Son Haberler
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor