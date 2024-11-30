Suriye, Halep Havalimanı’nın kontrolünü PKK/YPG’ye bıraktı

YPG'nin bünyesindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yapılan açıklamaya göre, Menbiç bölgesinden çekilen YPG, Halep ve çevresindeki stratejik noktalara yöneldi ve bu bölgelerin kontrolünü elinde bulundurmaya başladı. Bu gelişme, PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığını güçlendirirken, rejimin bazı önemli alanlardan çekilmesi ve bu alanları terör örgütüne bırakması Suriye iç savaşının yeni bir aşamaya geçişini işaret ediyor.

Diğer yandan, iki Suriyeli askeri kaynağın verdiği bilgilere göre, Rusya'nın önümüzdeki 72 saat içinde Şam'a ilave askeri yardımlar göndereceği bildirildi. Bu yardımın, Suriye hükümetinin askeri durumunu güçlendirmesi bekleniyor. Halep Uluslararası Havalimanı'nın rejimden çekilmesinin ardından, Halep'e giden yolların da kapatıldığı belirtiliyor, bu durum şehirdeki ulaşımı zorlaştırabilir.

Bu gelişme, bölgedeki stratejik dengeyi değiştirebilir. PKK/YPG'nin Halep'teki kontrolünü güçlendirmesi, Suriye iç savaşındaki güç dengeleri ve uluslararası aktörlerin müdahaleleri açısından kritik bir dönemeç olabilir.