Suriye haritası şekilleniyor! Bölgelere ayrılacak

Suriye'de devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın çekilmesi ile HTŞ liderliğindeki gruplar ülke yönetimini ele aldı. Yönetim değişikliğinin ardından kimi istikrarsızlık ve çatışmalar yaşanırken bölgedeki gruplar arasında anlaşmalar sağlanmaya çalışılıyor.

Öte yandan Suriye'de bölge adlarının şekillendiği iddia edildi.

BEŞ AYRI GÜVENLİK BÖLGESİ

NEFES gazetesinden Murat Gürgen'in haberine göre Ahmed Şara liderliğindeki geçici yönetim ülkede beş ayrı güvenlik bölgesinin kuruluşunu ilan etmeye hazırlanıyor.

Görsel: NEFES Gazetesi

Hazırlanan haritanın 2011’de Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından ABD, Rusya ve Suudi Arabistan tarafından masada konuşulan bölünme planlarıyla benzerliği dikkat çekici.

ETNİK VE SİYASİ DURUM

Söz konusu bölgelerin etnik ve siyasi durumlarına göre hazırlanması öne çıkıyor. SDG’nin kontrol ettiği Haseke, Rakka, Deyrizor haritada “Doğu Bölgesi” olarak adlandırıldı.

Türkmen nüfusun ağırlıkta olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üsleri bulunan Fırat’ın batısındaki Halep ve İdlip “Kuzey Bölgesi” adını alacak.

Yıllardır Rusya’nın müttefiki Arap Alevilere bırakılması düşünülen Lazkiye ve Tartus “Kıyı Bölge”, Sünnilerin hakimiyetindeki Humus ve Hama “Merkez Bölge”, Dürzilerin yaşadığı Dera, Süveyda, Kuneytra “Güney Bölgesi” olarak isimlendirildi.