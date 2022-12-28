11 yıl sonra Suriye ile Moskova'da buluşuldu

Suriye ile Türkiye arasındaki ilk resmi temas 11 yıl sonra Moskova'da gerçekleştirildi. Toplantıya iki ülkenin Savunma Bakanları ile İstihbarat yetkileri ile Rusyalı yetkililer katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti.

Bakan Akar beraberindeki Fidan ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti.

Akar ve beraberindeki Fidan’ın başkent Moskova’daki temasları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud

Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir.

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır.

Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır.

AYRINTILAR GELECEK.