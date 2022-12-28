28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

11 yıl sonra Suriye ile Moskova'da buluşuldu

Suriye ile 11 yıl sonra ilk temas Moskova'da gerçekleştirildi. Görüşmeye Akar ve Fidan katıldı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 18:06
Takip Et

Suriye ile 11 yıl sonra Moskova'da buluşuldu

11 yıl sonra Suriye ile Moskova'da buluşuldu
+
Aa
-

Suriye ile Türkiye arasındaki ilk resmi temas 11 yıl sonra Moskova'da gerçekleştirildi. Toplantıya iki ülkenin Savunma Bakanları ile İstihbarat yetkileri ile Rusyalı yetkililer katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti.

Bakan Akar beraberindeki Fidan ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti.

Akar ve beraberindeki Fidan’ın başkent Moskova’daki temasları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud

Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir.

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alınmıştır.

Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır.

AYRINTILAR GELECEK.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
2
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
4
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
5
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
7
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Biri polis 4 kişi yaralandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
﻿Kız arkadaşı Tuğba'yı sokak ortasında öldürmüştü! Tutuklandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
﻿Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok
﻿Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok
﻿Almanya: Rusya'nın petrol ihracatı yasağının 'pratikte bir önemi' yok
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.