Suriye ile ilişkiler esastan mı usulden mi bozuluyor?

2023 mayısında, Devlet Bahçeli'nin söylediği "Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. İnşallah Türkiye değişmez" sözünün anlamı son günlerde ortaya çıkan gelişmelerde şimdi çok daha iyi anlaşılıyor.

Bahçeli'nin başlattığı ‘Yine Yeniden Çözüm Süreci'nde, 'Bir Türk-Kürt Federasyonu' için Yeni Anayasa tartışmaları sürerken, cihatçı terör örgütü HTŞ(Heyet Tahrir eş-Şam/Şam Kurtuluş Heyeti), Astana Mutabakatına rağmen Halep saldırısını başlattı. Bölgede tüm dengeleri birden değiştiren HTŞ'nin, Halep saldırısı çok önceden kurgulanmış bir süreç.

HTŞ'nin Halep'i ele geçirmesinin ardından, Suriye Ordu'sunun çekildiği yerlere derhal PKK/DSG (SDG) yerleşti. Öyle ki, uluslararası Halep Havaalanı bile PKK/DSG'ye bırakıldı. Havaalanı çevresinde şiddetli çatışmaların nasıl sonuçlanacağını birlikte göreceğiz. Ancak, Suriye ordusundan teslim aldığı son bölgelerle PKK/DSG Tabka, Menbiç, Halep ve Tel Rıfat'ı şimdilik birleştirmiş oldu.

Yazımızın yayına hazırlandığı sıra SMO'nun Tel Rıfat'la başlattığı operasyon sürerken, Suriye ordusunun da Esad'a darbe girişimine giriştiği ortaya çıktı.

Açıkça “biz ABD ve Batı’ya tehdit değiliz. İdlib’deki rolümüz ABD ve Batı ile ortak çıkarları yansıtıyor” diyen HTŞ Lideri Muhammed El Colani'nin geçtiğimiz günlerde ABD istihbaratıyla gizli bir görüşme yaptığının ortaya çıkmasından sonra, HTŞ'nin Halep saldırısını başlatması ve Suriye'nin çekildiği yerlere PKK/DSG'nin yerleşmesi HTŞ'nin İsrail ve ABD bağlantıları ile birlikte değerlendirildiğinde daha da iyi anlaşılıyor ki Suriye'de PKK/DSG için yeni alanlar açılıyor!

Halep ve çevresinde yer yer karşılıklı olarak çatışsalar da sonuçta bir dönem IŞİD'in yaptığı gibi şimdi de HTŞ PKK/DSG'ye hizmet ediyor...

HTŞ saldırıları sonucu Suriye'de Kürt devletini perçinleyecek gelişmelerle ortaya çıkan yeni dengelerin, Türkiye’nin Tel Rıfat operasyonunu başlatmasını gerektirdiğini söyleyen kimileri gelişmeleri bölgeden PKK/DSG'nin temizleneceği harika bir fırsat olarak da değerlendirirken kimileri de, Halep'in Türkiye'ye bağlanılmasından söz ediyor.

İdlib, Türkiye'ye bağlanacak rüyalarıyla, Türkiye'yi Suriye bataklığına sokanlar şimdi de Halep'i Türkiye'ye bağlanmaktan söz ederek Türkiye'yi bataklığın dibine çekmek istiyor adeta...

HTŞ'nin Halep'te başlatmış olduğu saldırıyı Rusların, kendilerine karşı ABD ve Türkiye'nin el birliğiyle yeni bir cephe açma çabası olarak olası değerlendirmesi sonrası Rusya ile Türkiye arasında ortaya çıkacak sorunlar bir yana, Trump'ın koruması altındaki DSG'ye Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceği apaçık bilinen bir gerçek.

Geçtiğimiz yazımızda da belirttiğimiz gibi kimi bölücü kaynaklara göre, 'AK Parti tarafından hazırlanmış yeni proje’ye göre, Türkiye'nin Orta Doğu'da; Doğu, Batı ve Güney, Kuzey Kürtleriyle ittifak kuracağı konuşulurken diğer yandan HTŞ üzerinden PKK/DSG’ye açılan alan ve kazandırılan yeni olanaklar, Öcalan'ın serbest bırakılmasıyla birlikte DSG'nin başına geçirileceği ve sürecin böylelikle Öcalan üzerinden kontrol altına alınacağı hayallerine dair iddiaların da ciddiyetini ortaya çıkartıyor.