“Suriye İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, değerlendireceğiz”

Arakçi, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek için Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade ederek, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var" dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER VE SURİYE'DEKİ DURUM

Röportajda Tahran ve Ankara ilişkilerine de değinen Arakçi, Türkiye ile görüş ayrılıklarının istişare ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. “Suriye'deki terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, muhtemelen İran'dan çok Suriye'nin komşu ülkeleri olan Irak, Ürdün ve Türkiye'ye zarar verecektir" diyen Arakçi, bu konuda ortak bir anlayışa varmanın önemine dikkat çekti.

Arakçi ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında olası bir görüşme için, Suriye'nin Türk güçlerinin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu söyledi.

İran’ın bölgedeki direniş gruplarıyla ilişkilerine de değinen Arakçi, "İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında yardımda bulunuyor" ifadelerini kullandı.