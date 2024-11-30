Suriye karşı saldırıya geçiyor...

Suriye'de 27 Kasım'da ordu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı gruplar arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

Suriye ordusuna karşı "Saldırıyı Püskürtme Operasyonu" başlatan cihatçıların 2016 yılından sonra ilk kez Halep'e girdiği belirtilirken, Reuters'a konuşan kaynaklar grupların Halep'in 'kalbine ulaştığını' ileri sürüyor. Suriye ordusunun ise Halep'ten çekildiği belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, çatışmalarda ölü sayısının 287'ye yükseldiğini öne sürdü.

SURİYE ORDUSU: GEÇİCİ OLARAK ÇEKİLDİK

Suriye ordusundan, Halep'ten çekilme iddialarına ilişkin bir açıklama geldi.

Askerlerin bölgeden 'geçici' olarak çekildiğini bildiren ordunun açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Silahlı kuvvetlerimiz, saldırıyı durdurmak için 100 kilometreyi aşan bir hat boyunca yoğun çatışmalara girdi ve bu çatışmalarda onlarca askerimiz şehit oldu, bazıları yaralandı"

Açıklamanın devamında; Takviye birlikler bölgeye ulaşana kadar hazırlıkların süreceği, bu süre zarfında da askerlerin geçici olarak bölgeden çekildiği bildirildi.