Suriye kökenli cumhurbaşkanı

Rishi Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göçmen olarak gelen Hindistan kökenli bir ailenin çocuğu olarak 12 Mayıs 1980’de Southampton'da doğdu.

Sunak, 2015-2020’ye kadar Hazine Şansölyesi, 2020'den 2022'ye kadar Parlamento üyesi oldu.

Osmanlı'nın son döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Başbakan Boris Johnson’ın kabinesinde yer aldı

Doğumundan 42 yıl sonra Ekim 2022'de İngiltere’nin ilk Asyalı Başbakanı oldu.

Değerli okurlarım,

Moruk Joe Biden Amerika’da yapılacak başkanlık seçiminde aday olmaktan vaz geçirildi.

Başkan yardımcısı Kamala Harris Demokratların adayı olarak küstah Donald Trump ile yarışacak.

Harris’in annesi Hindistan’dan, babası Jamaika’dan Amerika’ya göçmen olarak gelmiş.

Kaliforniya'da 20 Ekim 1964’te doğan Harris eğer seçilirse Afro-Amerikalı kökenli ilk Amerika başkanı olacak.

İlk kadın başkan olursa Harris’in gücünün Amerika’nın dünya politikasını kökünden değiştirebileceğini elbette düşünmüyorum.

1946 doğumlu emlakçı ve televizyon şovmeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta küstahça hitap eden Trump’ın yerine hukukçu Harris’i destekliyorum.

Değerli okurlarım,

Erdoğan iktidarının Türk milletine yaşattığı büyük sığınmacı sorununu yıllar sonra İngiltere ve Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de yaşanabilir.

Türkiye’de bu tehlikeyi gören ve sığınmacılara karşı büyük siyasi tavır koyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ işte bu tehlikeyi açıkça ortaya koyuyor.

Göç İdaresi’nin son rakamlarına göre Türkiye’de son 4 yılda doğan;

-0-4 yaş arası Suriyeli çocuk sayısı 408 bin 164.

-5-9 yaş arası Suriyeli çocuk sayısı ise 528 bin 560.

Prof. Dr. Ümit Özdağ diyor ki;

-"Türkiye'de bir Suriyelinin ortalama doğumu 5.3'e kadar yükseldi. 5 milyon kayıtlı, 2 milyon Suriyeli ise kayıtsız şekilde ülkemizdeler. 2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak.

Böyle bir sayıyla ülkeyi korumamız mümkün olmaz.

Bu sığınmacıları vatanlarına geri yollayacağız.

5 milyon kayıtlı, 2 milyon Suriyeli ise kayıtsız şekilde ülkemizde.

2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak.

Böyle bir sayıyla ülkeyi korumamız mümkün olmaz"

İstanbul, Ankara ve İzmir'de doğum oranın yüzde 1,2, Türkiye ortalamasında ise doğum oranının yüzde 1,51’e düştüğünü belirten Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt Türkiye’nin nüfusunu şöyle vurguluyor:

-“2040'lara yaklaşıldığında 88 milyona,

-2070'lerde 70 milyona,

-2100'de ise 50 milyonun altına düşecek.

Türk milletinin doğum ölüm oranının ortaya koyacağı bu tablo Ümit hocanın endişelerinde yüzde yüz haklı olduğunun çok çarpıcı göstergesidir.

Zafer Partisi dışındaki tüm muhalefet partileri de iktidar partisi ve ortakları da bu bilimsel araştırmaları umursamıyor.

O halde torunlarımız ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Suriye kökenli göçmen bir ailenin çocuğunu cumhurbaşkanı seçmeye hazır olsunlar…