Suriye Milli Ordusu komutanı Türkiye'den 3 siyasetçiye teşekkür etti

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), yıllardır fiili kontrolünde tuttuğu İdlib'den Kasım ayının son haftasında başlattığı operasyonlarla birçok kenti ele geçirerek Beşar Esad yönetimini devirdi.

Esad rejiminin sona ermesinde HTŞ ile birlikte hareket eden ve Halep, Tel Rıfat ile Münbiç operasyonlarında yer alan Suriye Milli Ordusu’na bağlı Sultan Süleyman Şah Tümeni'nin Komutanı Muhammet Cesim, bu süreçte destek veren iki ülkenin liderlerine teşekkür etti. Cesim’in paylaşımında Türkiye ve Katar bayrakları öne çıktı.

Muhammet Cesim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarını paylaşarak, “Suriye halkı ve Suriye devrimi için yaptıklarınızdan dolayı Allah sizi ödüllendirsin” ifadelerini kullandı. Paylaşımda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin fotoğrafı da yer aldı.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan, Hamza Tümeni Komutanı Seyf Polat ile Muhammet Cesim, 16 Temmuz 2024’te MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.