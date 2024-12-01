Suriye Milli Ordusu Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi

SMO, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi.

TERÖRİSTLER, DİRENMEDEN KAÇTI

ABD'mim milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat harcadığı, eğitip donattığı teröristler, havalimanı bölgesindeki mevzilerini bırakıp kaçarken görüntülendi.

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TSK'NIN HAREKAT BÖLGELERİ HEDEF ALINIYORDU

Türkiye'ye sadece 13 kilometre mesafede bulunan stratejik öneme sahip bu havalimanı, 2016 yılında PKK/YPG'nin kontrolüne geçmişti. Rusya ve İran, havalimanını askeri malzemelerin dağıtım merkezi olarak kullanıyordu. Terör örgütü buradan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerini hedef alıyordu.

HEDEF, TERÖR KORİDORUNU ENGELLEMEK

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmalarını sürdürürken, operasyonun çeşitli cephe hatlarında da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. SMO'nun hedefi, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında oluşturmayı planladığı terör koridorunu engellemekti.

ESAD REJİMİ, TERÖR ÖRGÜTÜNDEN YARDIM İSTEDİ

Suriye rejim güçlerinin Halep'te hızla kaybedilen alanlarının ardından PKK/YPG'den destek istemesi, terör örgütünün bölgedeki varlığını güçlendirmesine yol açtı. Rejim, Fırat'ın doğusundaki kontrolünü PKK/YPG'ye devretmeye başlayarak, örgütün Halep bölgesine ağır silahlar sevk etmesine olanak tanıdı.

Bu gelişmelerin ardından PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak Suriye Milli Ordusu, Rakka ile Halep arasındaki ulaşımı keserek bu planı engelledi.

YPG/PKK'LI TERÖRİSTLER RUS HAVA DESTEĞİ İLE TEL RIFAT'I ELE GEÇİRMİŞTİ

2016 yılının Şubat ayında, YPG/PKK Rusya'nın hava desteğiyle Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmiş, 250 binden fazla sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Terör örgütü, buradan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçılara yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdi.

PKK/YPG, Tel Rıfat ilçesini işgal ettikten sonra, Esed rejimi ve destekçileriyle birlikte bölgede hakimiyet kurmaya çalıştı. Ancak rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle rejim güçleri Tel Rıfat'tan çekildi.