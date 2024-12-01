Suriye Milli Ordusu, PKK işgalindeki Tel Rıfat bölgesini tamamen kuşattı

Düzenleme: Kaynak: AA
Suriye Milli Ordusu, PKK işgalindeki Tel Rıfat bölgesini tamamen kuşattı

SMO güçlerinin Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları, bölgenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti.

Suriye Milli Ordusu, Halep kentinin doğu kırsalında bulunan Kuveyris Askeri Hava Üssü'nün kontrolünün ele geçirildiğini de duyurdu.

Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

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