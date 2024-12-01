Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG’den geri aldı

Halep şehir merkezinin büyük bir bölümünü ve İdlib'in tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline yöneldi. Gündüz saatlerinde Hama'nın kuzeyindeki birçok mahalleyi ve stratejik önemdeki M5 Karayolu üzerindeki Morik ilçesini ele geçiren muhaliflerin dün gece saatlerinde Hama'ya girdiği duyuruldu. Hama'da ele geçirilen alanların tamamını Astana Anlaşması çerçevesinde muhalif güçlerin elinde olması gereken bölgeler oluşturuyor. Muhalifler 2020'de Esad güçlerinin saldırıları sonrası bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi meydanına kadar ulaşırken, dış kesimlerde teröristlerle çatışmalar sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

SMO TEL RIFAT'A GİRDİ!

Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerle çatışan SMO güçleri, ilçenin batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezini terörden temizledi.

Tel Rıfat'ın doğusundaki Hırbıl köyünü de kurtaran SMO birlikleri, ilçenin dış kesimlerinde ilerlemeye devam ediyor.

Merkezde tahkimat çalışmaları yapan SMO birlikleri, arama tarama faaliyetlerine başladı.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat'a girdi, Minnığ Havaalanı da ele geçirildi. Rus savaş uçakları ise Halep ve İdlib'i bombalıyor.