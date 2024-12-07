Suriye Milli Ordusu'nun başındaki isim Bahçeli'yi ziyaret etmiş

27 Kasım'dan bu yana Suriye ordusuyla çatışan ve başkent Şam'a ilerleyen Esad karşıtı silahlı gruplar, İdlib, Halep ve Hama'dan sonra Dera'yı da ele geçirdi. Esad muhalefleri en son kentinin civar köylerini de alarak merkezine dayandı. Heyet El Tahrir Şam, Humus'taki Şam'a bağlı güçlere kenti terk etmeleri çağrısında bulundu.

OPERASYONUN BAŞINDA SEYF POLAT VAR

İlerleyiş sürerken Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Tel Rıfat operasyonunda Hamza Tümeni ve Sultan Süleyman Şah Tümeni'nin yer aldığı görüldü. Karargahtan paylaşılan görüntülerde operasyonu yöneten komutanın Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Komutanı Seyf Polat olduğu kesinleşti.

BAHÇELİ'Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETMİŞLERDİ

Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Müşterek Kuvvetler bileşenleri Hamza Özel Kuvvetler Tümeni komutanı Seyf Polat ve Süleyman Şah Tümeni Komutanı Muhammed Cesim, geçtiğimiz Temmuz ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Seyf Polat, Bahçeli'yi ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "Büyük bir gururla, tüm Türkmenlerin manevi lideri ve bölgenin güven ve huzur içinde yaşaması için milli çalışmanın önemini ilham eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Kendisine Suriyelilerin ve özellikle Türkmenlerin selamlarını getirdik. Suriye davasına verdiği destek için şükranlarımızı arz ettik. Zatıalileri, Türk ve Suriyeli halkları arasındaki tarihi kardeşliği vurguladı" ifadelerine yer vermişti.

BAHÇELİ DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, Suriye Türkmenleri'ne Türk devlet ve milleti olarak dün olduğu gibi bugün de ve yarın da desteklerini sürdüreceklerini söylemişti. Ayrıca Bahçeli, MHP olarak Türkmenlerin her zaman yanında olduklarını ve Suriye Türkmenlerinin haklı davalarını Türk devletinin ve milletinin bir parçası olduğunu ve her şartta Suriye Türkmenlerini her şartta destekleyeceklerinin altını çizmişti.