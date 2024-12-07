Suriye ordusu askerleri üniformalarını çıkarttı. Sivil kıyafetlere geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusu dağıldı. Suriye ordusundaki askerler, Şam'da askeri üniformalarını çıkartıp sivil kıyafetlere geçti.

Suriye'de muhalif gruplar hiç bir direniş görmeden Halep ve Humus'u ele geçirdikten sonra Şam'a girdi.

Suriye ordusundan bin askerin de Irak'a sığındığı ifade edildi.

Suriye ordusunun askerleri asker üniformalarını çıkartıp sivile geçtiği görüldü. Görüntülerde , Şam merkezine çekilen bazı Suriye ordusu birliklerinin emir komuta zincirinin bozulması neticesinde dağıldığı gözlemlendi.

Darayya, Kesva, Sahnaya, Muazamiye, Harcele bölgelerinin yanı sıra Dürzilerinin yoğun olduğu Cereme yerleşim bölgelerinden rejim unsurlarının çıkartıldığı, Esad'ın posterlerinin yakıldığı ve heykellerinin yıkıldığı belirtil

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