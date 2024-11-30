Suriye Ordusu Halep'teki stratejik yerleri PKK/YPG'ye bıraktı

Düzenleme: Kaynak: AA

Suriye ordusu, Halep'te uluslararası havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesinin ardından, Suriye Ordusu kentteki bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bıraktı.

Kentten çekilen Suriye güçleri, sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Halep Uluslararası Havalimanı, kuzey kırsaldaki stratejik öneme sahip Nübbül ve Zehra beldeleri ile Halep Sanayi Bölgesi, Tel Hasıl ve Tel Arn bölgelerini terör örgütüne devretti.

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NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusuyla rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

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