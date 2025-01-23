Suriye Savunma Bakanı Kasra'dan SDG açıklaması: Görüşmelere açığız ancak gerektiğinde ‘güç' kullanmaya da hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hassan el-Şeybani, dün Dünya Ekonomik Forumu'nda İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair ile yaptığı görüşmede, Suudi Vizyon 2030'un barış ve kalkınma merkezi olması gereken Suriye için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi. Şeybani, “Suriye'nin bir barış yeri, bir kalkınma yeri ve savaştan arınmış bir yer olmasına ihtiyacımız var” dedi.

ŞEYBANİ: “EKONOMİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI SURİYE'NİN İSTİKRARI İÇİN KİLİT ÖNEM TAŞIYOR”

Şeybani, Beşar Esad yönetimine uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ülkesinde istikrarın sağlanması için “anahtar” olacağını belirtti. “Ekonomik yaptırımların kaldırılması Suriye'nin istikrarı için kilit önem taşıyor” diyen Şeybani, “yaptırımların Suriyelilerin yararı için uygulandığını ancak şimdi Suriye halkına karşı olduğunu” söyledi.

Şeybani, Rusya'nın başkenti Moskova’ya kaçan Esad'ı işaret ederek “Bu yaptırımların nedeni artık Moskova'da” dedi. “Esad artık iktidarda olmadığı için Suriye halkı cezalandırılmamalı” diyen Şeybani, “Esad rejiminden çökmüş bir devlet devraldık, ekonomik bir sistem yok” diye konuştu ve ‘gelecekte ekonominin açık olacağını’ umduğunu söyledi.

“ESAD'IN ÇOK SORUN ÇIKARDIĞI KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İSTEDİK”

Suriye'deki ekonomik koşulları ve altyapıyı incelemek üzere bir komite kurulduğunu ve petrol, pamuk ve fabrikalar da dahil olmak üzere özelleştirme çabalarına odaklanılacağını ve “havaalanları, demiryolları ve yollara yatırımı teşvik etmek için kamu-özel ortaklıkları” araştırılacağını bildiren Şeybani, ayrıca ülkenin ekonomisini yabancı yatırımlara açacağını doğruladı. Şam'ın enerji sektöründe Körfez ülkeleriyle ortaklıklar üzerinde çalıştığını sözlerine ekleyen Şeybani, ayrıca şunları söyledi:

“Körfez ülkelerini ziyaret etmeyi seçtik çünkü Esad'ın çok sorun çıkardığı bu ülkelerle ilişkileri düzeltmek istedik. Esad yönetimine karşı sert bir dil kullandı, Captagon'u oraya ihraç etti, bunlar bölge için önemli ülkeler. Ancak Suriye de bölgedeki rolünü üstlenmeli ve bu konuda bize yardımcı olabilirler.”

KASRA: “SDG İLE MÜZAKERE KAPISI ŞU ANDA AÇIK”

Suriye Savunma Bakanı Murhaf ebu Kasra, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şam'ın Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ulusal orduya entegrasyonu konusunda görüşmelere açık ancak müzakerelerin başarısız olması halinde güç kullanmaya hazır olduğunu” bildirdi. Kasra, “SDG ile müzakere kapısı şu anda açık. Ancak güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız” dedi. Kasra, ayrıca “Bize petrol teklif ettiler ama biz petrol istemiyoruz, kurumları ve sınırları istiyoruz” diye konuştu.

PEDERSEN: “WASHİNGTON VE ANKARA YENİ SURİYE’Yİ DESTEKLEMEDE KİLİT BİR ROLE SAHİP”

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Elçisi Geir Pedersen, dün Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşan tarafların diplomatik bir çözüm için zaman tanıyacaklarını ve böylece “bu işin tam bir askeri çatışmayla sonuçlanmayacağını” umduğunu söyledi.

Washington ve Ankara'nın “bu çabayı desteklemede kilit bir role sahip olduğunu” belirten Pedersen, “Yeni bir Suriye'nin başlangıcını arıyoruz ve umarız bu Suriye barışçıl bir şekilde kuzeydoğuyu da içine alır” dedi.

ŞARA’NIN SDG’YE “SURİYE ORDUSUYLA BİRLEŞME” ÇAĞRISI

Fransız haber medyasına geçen ay konuşan Suriyeli bir yetkili, SDG heyetinin Beşar Esad'ı deviren muhalif gruplara öncülük eden Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) grubunun başındaki Suriye'nin geçici lideri Ahmed el Şara ile görüştüğünü söylemişti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Al Arabiya televizyon kanalına konuşan Şara, “SDG’nin yeni ulusal orduya entegre edilmesi gerektiğini, böylece silahların sadece devletin elinde olacağını” kaydetmişti.