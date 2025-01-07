Suriye Savunma Bakanlığı'na şaşırtan atama: Tacikistan'da terör ve savaş suçlarından aranıyor

Seyfeddin Taciboyev, Tacikistan'ın Soğd bölgesine bağlı Spitamen ilçesinin doğumlu. 41 yaşındaki Taciboyev, 2013 yılında Suriye'ye yerleşmiş ve burada çeşitli terörist gruplarla savaşlara katıldı. Tacik güvenlik güçlerine göre Taciboyev'in adı, uluslararası terörizmle bağlantılı olarak arananlar listesinde yer alıyor. Tacibojev'in Suriye'ye gelişinin ardından, kendisi gibi birçok Tacik vatandaşı da Suriye'ye savaşmak için gitmiştir. Taciboyev'in, bölgedeki radikal gruplar arasında etkili bir militan olduğu belirtiliyor.

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SURİYE'DE YÜKSELEN İSİM VE GÖREVİ

Son dönemde, Tahrirü'ş-Şam adlı terör örgütle bağlantılı olan blog yazarları, Taciboyev'in Suriye Savunma Bakanlığı'ndaki yeni görevinin ardından albay rütbesine yükseldiğini duyurdu. Ancak, Suriye vatandaşlığı alıp almadığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Taciboyev, Suriye'deki yeni görevinde, ülkenin güvenlik yapısındaki radikal değişimlere katkı sağlamayı hedefliyor.

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TACİBOYEV'İN HUKUKİ DURUMU VE TACİKİSTAN İLE İLİŞKİSİ

Tacikistan, Tacibojev'i terörizm ve yurtdışındaki silahlı çatışmalara katılmak suçlarından dolayı aranıyor. Dahası Tacibojev'in Tacikistan'daki finansal kurumlarda herhangi bir finansal işleminde bulunması yasak.

Tacibojev'in geçmişi, illegal militan gruplarla olan bağlantılarını da gözler önüne seriyor. Tacikistan'da İslami Hareketin Yasaklı Partisi'ne üyeliği de bu dönemde dikkat çeken bir başka önemli husus.

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SURİYE'DEKİ TACİK KATILIMI

2013 ve 2017 yılları arasında, yaklaşık 2 bin Tacik vatandaşı, Suriye ve Irak'ta devam eden savaşlara katılmak için bölgeye gitti. Bu dönemde, Tahrirü'ş-Şam'ın kontrolündeki İdlib bölgesinde yaklaşık 400 Tacik vatandaşının bulunduğu düşünülüyor.