Suriye sınırında anız yangını

İdil ilçesi Suriye sınırında dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın tekrar başlayarak hızla yayıldı ve çevredeki 7 köyü etkisi altına aldı.

İdil Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Belediye ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ederken, yangının yayılmasını önlemek amacıyla çevredeki köylüler de çalışmalara destek veriyor. Yangının neden çıktığına dair soruşturma sürüyor.