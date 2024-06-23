Suriye sınırında anız yangını

Kaynak: İHA
Suriye sınırında anız yangını

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Yangın, 7 köyü etkilerken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

İdil ilçesi Suriye sınırında dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın tekrar başlayarak hızla yayıldı ve çevredeki 7 köyü etkisi altına aldı.

İdil Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Belediye ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ederken, yangının yayılmasını önlemek amacıyla çevredeki köylüler de çalışmalara destek veriyor. Yangının neden çıktığına dair soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma Gündem
Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma
Ekonominin yükünü vatandaşın sırtına yükleyen Mehmet Şimşek’in ekibinin keyfi yerinde Ekonomi
Ekonominin yükünü vatandaşın sırtına yükleyen Mehmet Şimşek’in ekibinin keyfi yerinde
Kas hastalıklarının tedavisinde yapay zeka Sağlık
Kas hastalıklarının tedavisinde yapay zeka
e-Devlet'ten akraba çıkarmak mümkün mü? Herkes bunu konuşuyordu resmi açıklama geldi Gündem
e-Devlet'ten akraba çıkarmak mümkün mü? Herkes bunu konuşuyordu resmi açıklama geldi
Direksiyon başında uyuyan sürücü 2 araca çarptı Gündem
Direksiyon başında uyuyan sürücü 2 araca çarptı
Alzheimer ve yaş konusuna bilim nasıl bakıyor? Uzmanlar ne diyor? Sağlık
Alzheimer ve yaş konusuna bilim nasıl bakıyor? Uzmanlar ne diyor?