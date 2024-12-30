Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/bouAsl1iB6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2024