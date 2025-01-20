Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA
Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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