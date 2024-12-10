Suriye'de 14 ay tutuklu kalan genç özgürlüğüne kavuştu

Engin Arslan ile telefonda görüşen AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Arslan’ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı.

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze’ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim’de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin 2 oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay’dan kaçak yollarla girdiği Suriye’de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini söyleyen bir mesaj atan Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile, oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istemişti.

AKPi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Suriye’de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan’ın özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı. Engin Arslan'la telefonda konuşan Yenişehirlioğlu, yaptığı görüşmede vatanından uzak zor günler atlatan Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya aracılığı ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Yenişehirlioğlu, Arslan’ın en kısa sürede ailesiyle buluşacağını söyledi.