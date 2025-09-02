Suriye’de 14 yıl sonra ilk kez oldu: Resmen açıkladılar

Suriye, 14 yılı aşkın bir aradan sonra ham petrol ihracatına yeniden başladı. Suriye Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tartus terminalinden 600 bin varil ağır ham petrolü taşıyan ilk tanker yola çıktı.

Suriye, 14 yılı aşkın bir aradan sonra ham petrol ihracatına yeniden başladığını duyurdu. Suriye Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı kıyısında yer alan Tartus terminalinden gerçekleştirilen ilk sevkiyat, 600 bin varil ağır ham petrolü kapsıyor. Nassos Christiana adlı tankerle yola çıkan bu sevkiyatın, B Serve Energy Company adına yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu adımın 'Suriye'nin yabancı petrol pazarlarındaki varlığını güçlendirmek' hedefi doğrultusunda atıldığı belirtildi. CNBC-e'nin haberine göre hükümetin direktifleri ve ulusal petrol şirketinin stratejik planları kapsamında başlatılan bu operasyonun, önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Suriye'nin petrol sektörünü canlandırmak ve uluslararası şirketlerle iş birliğini artırmak için bu sevkiyatın kritik bir adım olduğu vurgulandı.

ÖNCE BANYAS, ŞİMDİ TARTUS

Suriye'nin petrol sektörünü yeniden ayağa kaldırma çabaları, haziran ayında Banyas rafinerisinden petrol dışı ürünlerin ihracatına başlanmasıyla da kendini göstermişti. Ülkenin en büyük rafinerisine ev sahipliği yapan Banyas'tan, uluslararası pazarlara 30 bin metrik ton ürün gönderilerek ilk sevkiyat gerçekleştirilmişti.

SAVAŞ ÖNCESİ EKONOMİNİN CAN DAMARIYDI

Suriye'de iç savaşın başlamasından önce petrol, ülke ekonomisinin en önemli kaynaklarından biriydi. 2011 öncesinde, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 20'sini, ihracat gelirlerinin yarısını ve devlet bütçesinin yüzde 50'sinden fazlasını petrol gelirleri oluşturuyordu. 2010 yılında günlük yaklaşık 390 bin varil üretim yapan Suriye'nin petrol üretimi, savaşın etkisiyle 2023 yılında günlük 40 bin varile kadar gerilemişti.