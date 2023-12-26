Suriye’de ABD üssüne roketli saldırı

Irak ve Suriye’de ABD’nin askeri üslerine yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. İran sempatizanı silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi’nden yapılan açıklamada, Suriye’nin Hasake şehrindeki ABD askerlerinin bulunduğu el-Şeddadi üssüne roketli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Roketlerin hedeflerine tam isabet ettiğini iddia eden açıklamada, “Düşman kalelerini yok etmeye devam edeceğiz” mesajı verildi.

İsrail’in 7 Ekim’den beri Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılara misilleme olarak Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin yer aldığı üslere 100’den fazla saldırı düzenlendi.



ABD DÜN IRAK’TA HAŞDİ ŞABİ GÜÇLERİNİ VURMUŞTU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil şehrinde dün ABD öncülüğündeki IŞİD’e karşı koalisyon güçlerinin olduğu üsse bomba yüklü insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1’i ağır 3 ABD askeri yaralanmıştı. Saldırıyı İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ı üstlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden ise buna karşılık ABD Savunma Bakanlığı'na misilleme talimatı vermişti.

ABD, saldırıdan saatler sonra Babil kentinde bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait karargahına bombardıman düzenlemişti. Irak hükümeti, ABD’nin saldırısını sert üslupla kınayarak, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.