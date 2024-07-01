Suriye'de bayrağımıza saldırıp Türk tırlarını yakıyorlar. İstismarcıyı savunanlar zıvanadan çıktı

Düzenleme: Kaynak: Aksiyon
Suriye'de bayrağımıza saldırıp Türk tırlarını yakıyorlar. İstismarcıyı savunanlar zıvanadan çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının 7 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmesine Türk vatandaşların tepkisi sürerken, istismarcıya savunan Suriyeliler Suriye'de Türk bayrağına saldırıp, Türk tırlarını yakmaya başladı.

Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının bir kız çocuğa cinsel istismarda bulunması Türkiye Suriye ilişkilerini kopma noktasına getirdi.

Suriyeli istismarcıyı vermemek için dün Kayseri'yi yakıp yıkan Suriyeliler bu kez ülkelerinde bulunan Türk bayraklarına saldırmaya başladı. Türk plakalı tırları da ateşe verdiler.

Suriyelilerin istismarcıyı vermemek için çıkardığı olaylarda Kayseri'de 67 kişi gözaltına alındı. Suriyelilerin saldırıları sınır dışına kadar taştı.

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Suriye'de Türk bayraklarının yakıldığı, Suriye'den Türkiye'ye gelen tırların ateşe verildiği görüldü.

Dün Kayseri’de amcasının 7 yaşındaki kızı M.A’ya cinsel istismarda bulunan 26 yaşındaki Suriyeli İ.A’nın tutuklanmasının sonrasında Türkiye'de olduğu gibi Suriye’de de olaylar tırmanışa geçti.

Suriyeliler Suriye'deki Türk plakalı araçlara saldırmaya Türk bayraklarını ve Türk tırlarını ateşe vermeye başladı.

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Dün iğrenç olayın yaşandığı Kayseri'de çok sayıda iş yeri, araç ve ev zarar görmüştü. Bugün ise, Suriye’de de olaylar baş gösterdi. İstismarcı İ.A’nın tutuklanmasının sonrasında Suriyeliler, Suriye’de gördükleri Türk plakalı araçlara saldırmaya başladı. Suriye'deki gerilimi tırmandıran görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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