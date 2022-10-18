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IŞİD’in "sözde kadısı"na 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:29
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Suriye'de biri asker 2 Türk'ün infaz emrini verdiği iddiasıyla yargılanan terör örgütü IŞİD’in sözde kadısına 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

IŞİD’in ''sözde kadısı''na 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Suriye'de biri asker 2 Türk'ün infaz emrini verdiği iddiasıyla yargılanan terör örgütü IŞİD’in sözde kadısı, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Jamal Abdul Rahman Alwi, tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Tanık A.C, sanığın Suriye'de çok meşhur olduğunu ifade ederek, IŞİD'E katıldığını ve sözde kadı olduğunu belirtti.

Sanıkla aynı cezaevinde kaldıklarını aktaran A.C, "2 askerle ilgili bizzat hükmü verdiğini kendisi anlattı. Kendisini cezaevinden önce de tanıyordum. Kendisi de 3 oğlu da IŞİD'teydi." dedi.

Sanık, tanığın Esed'in casusu olduğunu ve söylediklerinin yalan olduğunu öne sürdü.

Söz alan tanık A.C, sanığın IŞİD'ın sözde emirine çok yakın biri olduğunu, zaman zaman herkesin kafir olduğunu ve öldürmek istediği yönünde ifadelerde bulunduğunu kaydetti.

Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, tanığın yalan söylediğini öne sürerek, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Yunus Emre Oral, müzakerenin ardından kararı açıkladı.

"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen sanık, iki kişiyi öldürmek suçundan da 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016'da Suriye'de biri asker 2 Türk'ün şehit edilmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan IŞİD'ın sözde kadısı ve 2 Türk vatandaşının ölüm emrini verdiği iddia edilen sanık Jamal Abdul Rahman Alwi hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 2013-2016 yılları arasında IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı, örgüt içerisinde başta Azez ve Bab bölgeleri olmak üzere Suriye'de IŞİD işgalinde bulunan bölgelerde yürütülen yargılama faaliyetlerinde ve sözde şer'i mahkemelerde sözde kadılık/savcılık görevini ifa ettiği, infaz kararları verdiği, bu kapsamda 2 Türk vatandaşı olmak üzere kişilerin hayatlarını kaybettikleri eylemlerin fermanını verdiği belirtilmişti.

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