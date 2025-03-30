'Suriye'de büyük bir felaket bekleniyor' Ardan Zentürk 'Bize yansımayan şeyler oluyor' diyerek uyardı

Suriye'den ilginç bir noktaya dikkat çeken Ardan Zentürk, hem ABD'nin hem İngiltere'nin ardı ardına Suriye'de yaşayan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Ardan Zentürk diğer yandan Alman İçişleri Bakanı ve Avusturya İçişleri Bakanı'nın da planlanan Şam ziyaretlerini son dakika da iptal etmelerinin önemli ip uçları verdiğini vurguladı.

"Bölgede bizim bilmediğimiz bir şeyler var" diyen Ardan Zentürk "Kontol dışı şeyler olabilir. Bu yüzden önümüzdeki bir hafta Suriye açısından çok ama çok hassas bir dönemin işaretini veriyor." dedi.

Ardan Zentürk yaptığı açıklamada Suriye'deki son gelişmeleri aktarırken aynı zamanda bölgede neler olabileceğini de masaya yatırdı.

Ardan Zentürk'ün Suriye değerlendirmesinden satır başları..

"Batılı istihbarat servislerinin dün itibariyle Suriye'deki durumu en yüksek düzey kırmızı alarma çektiler cuma günü. Kırmızı alarmı geri de almadılar, hala devam ediyor. Hala ne olacağını ne biteceği tam olarak anlayabilmiş değiliz.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Amerikan vatandaşlarının Suriye'ye seyahat etmemelerini istedi. Gitmeyin dedi. Terörizm iç karışıklık, adam kaçırma rehin alma, silahlı çatışma ve haksız tutuklama riskleri vardır. Şimdi bu o kadar geniş bir perspektif ki.. Yani IŞİD mi saldıracak? İran'ın geride bıraktığı Şii milisler mi? Ne olacak? Hatta işte haksız

tutuklama acaba devleti devralmış olan fraksiyonlar mı bir şey yapacak? Şam'daki saldırıların büyükelçilikler uluslararası örgütler ve kamu kurumlarını hedef alacağı silahlı saldırganlar, bireysel saldırganlar veya patlayıcı cihazlar gibi potansiyel

tehditler barındıracağı vurgulanıyor. Bu çok ciddi arkadaşlar. Acil yardıma ihtiyaç duyan Amerikalılara Şam'daki Çek Büyükelçiliğindeki Amerikan çıkarlar birimi bölümüne başvurmaları isteniyor.

Çek Cumhuriyeti'nin demek ki büyükelçiliği Amerika'nın çıkarlarını da Suriye'de koruyor.

6 SAAT SONRA İNGİLTERE'DEN UYARI GELDİ

Bunun da bu ilan edildikten 6 saat sonra bu sefer İngiltere Dışişleri Bakanlığı yani cumartesi günü Suriye'de

bulunan tüm İngiliz vatandaşlarına devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle ülkeyi derhal terk

etmeleri çağrısında bulundu. Devam eden çatışmalar, şimdi bu rejim artıklarına karşı bir takım operasyonlar olduğunu biliyoruz. Münbiç cephesinde herhangi bir hareketlilik yok. Yani Suriye milli ordusuyla PKK YPG arasında herhangi bir çatışma

yok. Ne oluyor bize yansımayan ne tür çatışmalar zinciri var. Bir de bu önemli. Suriye'de bulunan bir İngiliz vatandaşıysanız elinizdeki tüm imkanlarla ülkeyi derhal terk edin ne demek? Bu öyle bir laf ki bu yani şey yapmıyor kapı aralamıyor hızla çıkın diyor ülkeden. Suriye'den çeşitli bölgelerde artan düşmanlıkların ortasında yaşıyorlar. Açıklamada çatışmadan etkilenen

bölgelerde sokağa çıkma yasakları uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu bireylere. Yerel direktifleri takip etmeleri gereksiz hareketlerden kaçınmaları söylenmiş. Birçok bölgede devam eden çatışmalarla birlikte çeşitli askeri güçler

arasında parçalanmış durumda bir ülke olduğu da ifade ediliyor. İngiltere hükümeti 2011'de çatışmanın patlak vermesinden bu yana Suriye'ye seyahat edilmemesi konusunda zaten sürekli uyarılarda bulunuyordu. Fakat İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın istihbarattan aldığı bilgiler doğrultusunda çeşitli bölgelerde artan çatışmalar cümlesini kullanarak eğer bir İngiliz vatandaşı olarak Suriye'deyseniz hemen çıkın oradan denmesi çok önemli bir konu arkadaşlar. Bizim bilmediğimiz bir durum var ben onu anlatmaya çalışıyorum.

"İKİ BAKAN ŞAM ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ"

Alman ve Avusturya içişleri bakanı aldıkları son istihbaratla son dakika Şam ziyaretlerini iptal ettiklerine dikkat çekti. Zentürk Amman'da bulunan iki bakanın Şam'a geçme planlarının gerçekleşmediğini söyledi. Bu iki bakanın gelme nedenlerinin Almanya ve Avusturya'daki Suriyelilerin güvenli biçimde ülkelerine geri dönüp dönmeyeceğini bu ortamın olup olmadığını konuşacaklardı. Ancak istihbarat birimlerinin Suriye'de çok büyük bir istikrarsızlaştırma yaratacak büyük bir çatışma bilgisi alması üzerine iki bakanı uyarıyor Amman'da oldukları sırada.

Kontol dışı şeyler olabilir. Bu yüzden önümüzdeki bir hafta Suriye açısından çok ama çok hassas bir dönemin işaretini veriyor.