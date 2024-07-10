Suriye'de camları kırılan Türk tırlarına gümrük girişinde ceza kestiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'de camları kırılan Türk tırlarına gümrük girişinde ceza kestiler

Kayseri'de bir Suriyeli'nin küçük bir kız çocuğunu istismar etmesinin ardından Suriye'deki Türk tırları yakıldı, birçoğu taşlandı. Uğradıkları saldırı sonrası camları kırılan tırlara ise ülkeye dönüşlerinde ceza kesildiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlar yakıldı. Birçoğuna da taş ve sopalarla saldırılarak zarar verildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN TIRLAR ÜLKEYE DÖNDÜKLERİNDE CEZA KESİLDİ

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Türkiye'ye dönen tırların büyük hasar aldığı, camlarının kırıldığı ve kaportalarında göçükler olduğu görüldü.

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Ancak hasarlı tırlara bu kez camları farları kırık olduğu için ceza yazıldığı ortaya çıktı. Türk gümrüğü tarafından araçlarına ceza yazılan bir tır şoförü ise tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım birçok şoförle birlikte binlerce kişinin tepkisine neden oldu.

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