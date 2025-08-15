Suriye'de çıkan yangına Türkiye'den araç ve personel sevkiyatı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Hatay'dan Suriye'ye araç ve personel gönderimi yapıldı.
Yangın, saat 15.30 civarında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Lazkiye kentinin Kesep bölgesinde ormanlık alanda başladı.
Yangın, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde oturan vatandaşları endişelendirirken, alevler Türkiye'ye ulaştı.
Yayladağı ilçesine yönlendirilen ekipler, kısa sürede alevlere müdahaleye koyuldu.
Alevleri sınırın ötesinde kontrol altına almak isteyen ekipler, yangına müdahale için Suriye'ye geçti.
Yangına müdahale için Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye araç ve personel aktarımı sürüyor.