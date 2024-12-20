Suriye'de Colani'ye protesto! Laik yönetim isteyenler Emevi meydanında gösteri yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi meydanında düzenlenen büyük protestoda, Suriyeliler laik devletin kurulmasını talep etti.

Protestocular, Şam yönetiminin ve özellikle Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) rejiminin iktidardan uzaklaştırılmasını, yerine halkın tüm kesimlerinin hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak bir hükümetin kurulmasını istediklerini belirtti.

Protestolarda, İslamcı terörist grupların iktidardan uzaklaştırılmasını ve mevcut aşırı dinci bakanların yerine uzmanlardan oluşan bir hükümetin kurulmasını talep eden göstericiler, Suriye halkının laik bir düzende yaşama hakkına vurgu yaptı.

COLANİ’NİN DURUMU ZORLAŞIYOR

Protestolarda, özellikle HTŞ lideri Colani’ye karşı sert tepki gösterildi.

Colani'nin, Suriyeli olmadığı ve farklı kimlikler kullandığı iddiaları da protestoların odak noktalarından biri oldu.

Laik bir devletin kurulması ve aşırı dinci yönetimlerin sona erdirilmesi talebi, Suriye’deki halk hareketlerinin yeni bir yön aldığını gösterdi.

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