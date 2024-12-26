Suriye'de gerilim büyüdü: Tartus kentinde çıkan çatışmalarda 17 kişi öldü

Suriye’de geçiş hükümetinin İçişleri Bakanı Muhammed Abdulrahman, protesto gösterileri sırasında çıkan çatışmada kolluk güçlerinden 14,, silahlı gruplardan 3 olmak üzere 17 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suriye’de Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye'de Aleviler ile azınlıklar ve Esad rejimi sempazitanı olduğu iddia edilen bazı gruplar, protesto gösterileri düzenledi. Geçiş hükümeti "Suriye'nin güvenliğini baltalayanlara sert müdahale edileceğini’’ duyurdu.

Gerilimin tırmanmasına, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki yönetimin "Baas döneminde memurluk yapan Suriyelilere" saldırdığı iddiaları ve Halep’te bir Alevi türbesinin yakılmasına ilişkin bu ayın başında çekilen görüntülerin sosyal medyada yeniden yayılması neden oldu.

Suriye geçiş hükümetinin Enformasyon Bakanı Muhammed El Ömer, Alevi türbesinin yakılmasına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerin eski olduğunu belirterek, “Gizli eller iç çekişmeyi körüklüyor” dedi.

Geçiş hükümetinin İçişleri Bakanı Muhammed Abdulrahman ise Tartus kırsalında hükümete bağlı güçlerden 14 kişinin öldüğünü 10 kişinin de yaralandığını belirttiği açıklamasında ölenlerin “eski rejim unsurları tarafından pusuya düşürüldüğünü’’ söyledi. Bakan, “Suriye'nin güvenliğine ve vatandaşlarının yaşamlarına müdahale etmeye çalışan herkese sert bir şekilde müdahale edileceğini’’ söyledi.

Geçiş hükümetine bağlı polis güçleri protestolarla bağlantılı çatışmaların ardından Humus, Lazkiye ve Tartus dahil olmak üzere bazı kentlerde gece boyunca sokağa çıkma yasağı uyguladı.

“GEÇİŞ HÜKÜMETİ VİDEO YAYILMAYA BAŞLADIĞINDA ÖZÜR DİLEMELİYDİ’’

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) da hükümete bağlı güçlerden 14 kişinin öldüğünü teyit ederken; bu kişilerin Suriye'nin eski yönetiminde görev alan bir generalin tutuklanması sırasında silahlı bir grupla çıkan çatışmada öldüğünü açıkladı. SOHR, silahlı gruptan da 3 kişinin öldüğünü bildirdi. Güvenlik görevlilerinin eski Sednaya Cezaevi çalışanını yakalamak için operasyon düzenlediğini belirten SOHR, arananların askeri mahkeme idaresinden sorumlu kişiler olduğunu da iddia etti.

SOHR Müdürü Rami Abdulrahman, gösterilere neden olan Alevi türbesinin yakılmasına ilişkin video hakkında şunları söyledi:

“Video yayılmaya başladığında durum özür ile kurtarılabilirdi. Hadise yaşandı mı? Evet Halep'te yaşandı. (Hafız) Esad'ın mezarı için bir tane protesto yoktu ama bu makam toplum nezdinde en yüksek mertebede. Yangın gibi yayıldı."

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERDE ARTIŞ

Öte yandan SOHR, Lazkiye'de bir tıp fakültesi öğrencisinin dün vurularak öldürüldüğünü belirtti. Failin kim olduğunun bilinmediği kaydedildi. SOHR, 8 Aralık'ta Esad rejiminin düşmesinden bu yana 108'i erkek, dördü kadın ve ikisi çocuk olmak üzere 113 kişinin ölümüne yol açan 71 cinayet suçunu işlendiğini belgeledi.