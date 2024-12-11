Suriye’de gözden saklanan gerçek oyunu Sabah yazarı Dilek Güngör ifşaa etti: Beşar Esad’ı boru yutmuş!

İktidara yakın Sabah Gazetesinin yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı köşe yazısında Suriye’deki gelişmelerde gözlerden kaçırılmak istenen önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Güngör, “Suriye'nin istikrarı ve yeniden inşasının sağlanması için önemli uluslararası işbirliği gerektirecek Beşar Esad'ın 2009'da Rus çıkarlarını korumak için reddettiği boru hattı projesi yeniden gündeme gelir mi?” diyerek şöyle devam etti:

ANLAŞMAYI İMZALAMADI

Biliyorsunuz, Katar gazı, doğrudan boru hattı bağlantılarının olmaması nedeniyle Batı piyasalarına ulaşamıyor. Ülke daha maliyetli olan sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatına bağımlı… Esad, 2009'da 10 milyar dolarlık, 1.500 kilometrelik, Katar'ın devasa Güney Pars sahasından Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türk dağıtım terminallerine gazı taşıyacak Katar-Türkiye boru hattı anlaşmasını imzalamadı. Sebebi de boru hattının Rusya'yı devre dışı bırakarak Avrupa'ya doğrudan gaz tedarik etmesiydi.”

Güngör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önceki gün yaptığı "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın?" açıklamasını “Kapıyı açık bıraktı. Bakarsınız Suriye'de istikrar oluştuktan sonra dengeleri altüst edecek bu hamle hayata geçer...” şeklinde yorumladı.

RUS ÇIKARLARINI KORUDU

Wikipedia’da yapılan bir yorumda şu tespitlerde bulunuldu: Katar -Türkiye boru hattı, İran-Katar Güney Pars/Kuzey Kubbe Gaz-Yoğuşma sahasından Türkiye'ye doğru bir doğal gaz boru hattı inşa etme önerisiydi; burada Nabucco boru hattına bağlanarak Avrupa müşterilerine ve Türkiye'ye tedarik sağlayabilirdi. Türkiye'ye önerilen bir rota Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerindendi ve bir diğeri de Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak üzerindendi. Agence France-Presse, Suriye'nin Katar önerisini reddetmesinin gerekçesinin "Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan [Rus] müttefikinin çıkarlarını korumak" olduğunu iddia etti.

CIA OPERASYONU

Siyaset bilimciler ve gazeteciler, Suriye İç Savaşı'nın, Baasçı Suriye'nin boru hattı önerisini reddetmesi ve bunun yerine İran-Irak-Suriye boru hattına yönelmesi nedeniyle gizli bir CIA operasyonu olduğunu ileri sürdüler. Ayrıca, Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinin İran-Irak-Suriye boru hattı ve rakip Katar-Türkiye boru hattının durdurulması nedeniyle motive edildiği iddia edildi.

KATAR DÜNYA’DA ÜÇÜNÜ SIRADA

Katar, 2017 yılı itibarıyla 858 trilyon kübik feet (Tcf) kanıtlanmış gaz rezervine sahip olarak, dünyada 3. sırada yer alıyor. 6.923 Tcf'lik dünya toplam doğal gaz rezervinin yaklaşık %12'sini oluşturuyor.

Dogal gaz rezervlerine göre dünyada ilk 10 ülke şöyle sıralanıyor: Rusya, İran, Katar, ABD, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezüella, Nijerya, Çin…